قائد الحرس الثوري الإيراني: الولايات المتحدة خسرت موقعها الدولي و"فورة" التطبيع الإسرائيلي خمدت

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن الهيمنة الأمريكية الهشة قد أفلت وخسرت مكانتها كأكبر قوة عالمية، مشيرا إلى أن بعض أنصارها باتوا يميلون نحو روسيا والصين وإيران.

وقال اللواء سلامي في خطاب أمام اجتماع مسؤولي وقادة منظمة التعبئة يوم الثلاثاء، "استعراضات العدو خلال العقود الماضية أصبحت في خبر كان، وأن الولايات المتحدة لم تعد كالسابق، وإنها عاجزة عن تحقيق إنجاز رغم التكاليف الباهظة وهذا هو سبب استدارة بعض أنصارها نحو الصين وروسيا وإيران".

وأضاف "السياسة الأمريكية في سوريا لم تعد مجدية وتعاني من الانسداد، وفي العراق فشلت واشنطن في اصطناع حكومة وقد مسكت حكومة ثورية بمقاليد الحكم، وفي الخليج الذي كانوا يجوبونه ببوارجهم وحاملات طائراتهم فلا تواجد لهم فيه، وهذا يدل على خواء سياساتهم وبرامجهم، وفي مقابل ذلك نشاهد في كافة مناطق العالم، اقبالا نحو العلاقات والتعاون مع إيران".

وصرح قائد الحرس الثوري بأن إسرائيل أيضا لم تعد تشعر بالقوة وأن ضجة تطبيع الدول العربية معها قد خمدت، وتواجه في كل يوم معادلات أمنية جديدة.

وشدد اللواء سلامي على أن كل من اتكأ على أمريكا فقد هوى وانهار، وكل بلد مثل اليمن والعراق ولبنان وسوريا اعتمد على إيران ثبت ونجح.

وأوضح أن الولايات المتحدة هي الآن بين شرّين وكل قرار تتخذه يتسبب بهزيمتها، مبينا أن إيران بين خيرين وكل حدث سيحدث يتسبب بانتصارها.

المصدر: "فارس نيوز"