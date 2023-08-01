الاتحاد الأوروبي يعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو

قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، اليوم الثلاثاء، إنه يحق لأوكرانيا استخدام الأسلحة التي أمدتها بها دول الاتحاد الأوربي فقط بغية حماية أراضيها، وتأمين سلامتها.

وشددت مصرالي، خلال إفادة صحفية، على أن "الأسلحة التي نقلتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا بدعم من صندوق السلام الأوروبي، لا يجوز لكييف استخدامها إلا لحماية وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها، ولا يجوز لها استخدامها لمهاجمة عمق الاراضي الروسية".

جاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان هنالك أي قواعد يتوجب على أوكرانيا اتباعها لاستخدام الأسلحة الممنوحة لها من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وتحديدا عند مهاجمة قوات كييف لأراض خارج الحدود الأوكرانية.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي "ليس على علم بملابسات هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو اليوم الثلاثاء، أو أية تفاصيل أخرى بهذا الصدد".

وأعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم أن ثلاث مسيرات أوكرانية حاولت مهاجمة أهداف في موسكو وضواحيها، وتم إسقاط اثنتين منها في سماء مقاطعة موسكو، فيما تم تعطيل الثالثة بوسائل الحرب الإلكترونية وأدى سقوطها إلى تضرر واجهة أحد أبنية مجمع "موسكو سيتي" في وسط المدينة، والذي كان تعرض لهجوم مشابه قبل يومين.

وأشار عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إلى أن اليوم وصلت مسيرة إلى نفس البرج في "موسكو سيتي" الذي تضرر خلال هجوم فجر الأحد. وأضاف أن أضرار اليوم اقتصرت على واجهة الطابق الـ21، والزجاج على مساحة 150 مترا مربعا، دون وقوع ضحايا.

في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق على هجمات نظام كييف على البنية التحتية المدنية في روسيا، إن نظام كييف إرهابي ويحمل كل السمات المميزة لجماعة إجرامية دولية منظمة.

المصدر: إنترفاكس