قوات كييف تقصف حافلة مدنية بقذائف عنقودية في ماكييفكا بجمهورية دونيتسك

أعلن رئيس إدارة مدينة ماكييفكا، فلاديسلاف كليوتشاروف، أن قوات كييف استهدفت حافلة نقل مدنية على الطريق بين ماكييفكا وياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف عنقودية.

وقال كليوتشاروف: "تعرضت الحافلة رقم 34 التي كانت في طريقها من ماكيفكا إلى ياسينوفاتايا للقصف بالذخائر العنقودية مما أدى إلى تضررها. وتوقفت حركة المرور على هذا الطريق".

وأشار إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، لم يسقط ضحايا.

المصدر: RT