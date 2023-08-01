الشرطة الإسرائيلية: إصابات بعملية إطلاق نار شرق القدس وتحييد المهاجم

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن وقوع إصابات جراء إطلاق نار قرب المجمع التجاري في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس اليوم الثلاثاء.

ونقلت مراسلتنا عن متحدث باسم الشرطة الاسرائيلية أنه "قبل وقت قصير ورد بلاغ عن حادثة إطلاق نار قرب المجمع التجاري في معاليه أدوميم.. وحسب التقارير الأولية، فإن هناك جريحان في مكان الحادث لم تعرف حالتهما بعد".

وأضاف المتحدث أنه "تم تحييد الخطر"دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت لاحق أفادت خدمة الإسعاف "نجمة داوود الحمراء" بوقوع 4 إصابات جراء الحادث، وأوضحت أن أحدهم وهو رجل أربعيني، في حالة خطيرة، بينما أصيب الثلاثة الآخرون (28, 29 و 37 عاما) بجروح متوسطة، ونقل جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت إذاعة جيش إن منفذ العملية استخدم بندقية من طراز "M16"، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل، فيما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عناصر من الشرطة ومستوطنين أطلقوا النار على المنفذ ما أدى إلى مقتله.

Israeli Border Police / The Jerusalem Post

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية