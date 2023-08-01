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كازاخستان ترفض تسليم الروسي كيسليتسين إلى الولايات المتحدة

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كازاخستان ترفض تسليم الروسي كيسليتسين إلى الولايات المتحدة
Sputnik
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قال أرتيوم أوغانوف، مستشار القنصلية العامة الروسية في كازاخستان، إن سلطات هذه الدولة رفضت تسليم المواطن الروسي نيكيتا كيسليتسين المحتجز هناك.

وأشار المستشار إلى أنه تم احتجاز كيسليتسين، وهو من العاملين في شركة F.A.C.C.T، في كازاخستان في يونيو الماضي بطلب من السلطات الروسية، وطالبت الولايات المتحدة كذلك بتسليمه لها.

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وأضاف المستشار: " بقرار من المحكمة، تم اعتقال كيسليتسين لمدة 12 شهرا بطلب من السلطات الروسية، وبالتالي لن يكون هناك تسليم إلى الولايات المتحدة".

في وقت سابق، قال المستشار لمراسل "تاس"، إنه التقى مع الروسي المعتقل، ذكر خلاله كيسليتسين أنه "ينوي بالتأكيد العودة إلى وطنه روسيا" ولا يفكر في خيارات أخرى، بما في ذلك طلب اللجوء في كازاخستان.

المصدر: تاس

 

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