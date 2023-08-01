الدفاع الروسية: إحباط محاولة القوات الأوكرانية لاستهداف سفن مدنية روسية في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن تدمير 3 مسيرات بحرية أوكرانية حاولت مهاجمة سفن نقل مدنية روسية متجهة إلى مضيق البوسفور.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "الليلة الماضية، نفذ نظام كييف محاولة هجوم إرهابي باستخدام ثلاثة زوارق مسيرة شبه مغمورة، على سفن نقل مدنية روسية كانت في طريقها إلى مضيق البوسفور".

وأضاف التقرير أن سفن البحرية الروسية التي رافقت سفن النقل، اكتشفت الزوارق المعادية في الوقت المناسب ودمرتها جميعا.

وفي بيان سابق اليوم، أعلنت الدفاع الروسية عن تدمير 3 زوارق مسيرة بحرية أوكرانية حاولت بدون جدوى استهداف سفينتين حربيتين روسيتين تقومان بمراقبة الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود.

وحسب تقرير الدفاع الروسية فإن مجموع الخسائر البشرية للجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي بلغ نحو 800 جندي.

وذكر التقرير أن القوات الأوكرانية واصلت محاولة القيام بعمليات هجومية على محاور القتال الأساسية، وفي ما يلي أبرز ما جاء في التقرير:

محور دونيتسك: صد 8 هجمات وتحييد نحو 345 جنديا للعدو، وتدمير مستودعين للذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية

محور جنوب دونيتسك وزابوروجية: صد هجومين وتحييد أكثر من 220 جنديا أوكرانيا، وتدمير مستودع ذخيرة بدونيتسك

محور كوبيانسك: تحييد نحو 120 جنديا أوكرانيا ومواصلة تقدم فصائل هجومية روسية في منطقة بلدة كوزيموفكا، وتدمير مستودع ذخيرة في خاركوف

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محور كراسني ليمان: صد 3 هجمات للعدو وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، ومقتل أكثر من 75 جنديا أوكرانيا

محور خيرسون: القضاء على ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا

إصابة 103 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 124 منطقة

ضرب نظام رادار "زووبرك-3" مضاد للبطاريات في خاركوف

اعتراض 16 صاروخا من HIMARS وتدمير 21 طائرة بدون طيار أوكرانية

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 458 طائرة، و245 مروحية، و5402 من الطائرات بدون طيار، و427 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11067 دبابة ومدرعة أخرى، و1141 راجمة صواريخ و5699 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و12003 مركبات عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية