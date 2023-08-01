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جنوب إفريقيا.. زعيم سياسي يدعو إلى العنف ضد المواطنين البيض (فيديو)

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جنوب إفريقيا.. زعيم سياسي يدعو إلى العنف ضد المواطنين البيض (فيديو)
AFP
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قاد الزعيم السياسي في جنوب إفريقيا يوليوس ماليما، هتافات عنصرية في تجمع حاشد أقيم يوم السبت الماضي، ودعا فيه إلى العنف ضد المواطنين البيض.

وردد ماليما، زعيم حزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية، أغنية الكفاح ضد الفصل العنصري للإبادة الجماعية "اقتل البوير"، في إشارة إلى الأحفاد البيض للمستوطنين الهولنديين الذين توغلوا في إفريقيا.

وواجه ماليما رد فعل عنيفا لدعوته إلى العنف ضد البيض في جنوب إفريقيا.

وقد أدان جون ستينهاوزن، زعيم التحالف الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة في جنوب إفريقيا، تصرفات ماليما، محذرا من أن "هذا رجل مصمم على إشعال ... حرب أهلية".

واعتبر أن ماليما "طاغية متعطش للدماء" يدعو إلى "القتل الجماعي"، مشيرا إلى أن حزبه سيقدم شكوى ضد ماليما إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

المصدر: "فوكس نيوز"

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