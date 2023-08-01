صحيفة: مقتل لاجئ من أوكرانيا بشكل فظيع في ملجأ ألماني

قالت صحيفة Badische Zeitung، إن أحد اللاجئين الأوكرانيين تعرض للقتل في ملجأ للأجانب في ولاية بادن-فورتمبيرغ في جنوب غرب ألمانيا.

ووفقا للمقالة، تعرض الرجل للقتل نتيجة "تصرف دموي فظيع".

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وقع الحادث في مدينة آخرن يوم السبت الماضي، وبعد اكتشاف الجريمة اتصل السكان المحليون بالشرطة وأبلغوا عن وجود في مبنى الملجأ، رجل في الستينيات من عمره وجسمه ملطخ بالدماء.

ووصلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل الأوكراني إلى المستشفى ليموت هناك متأثرا بجراحه.

وبنتيجة التحري والتحقيق، تمكنت الشرطة المحلية من احتجاز لاجئ آخر من أوكرانيا. وتبين أنه وقع شجار بين الرجلين، تصاعد إلى اشتباك بالأيدي وانتهى بالقتل.

في وقت سابق، قام مواطن أوكراني خلال محاولة الهروب من الشرطة بدهس فتاة بسيارته وتسبب بموتها في مدينة ليجنيكا ببولندا.

المصدر: RT