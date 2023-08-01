قال لاري جونسون المحلل السابق في الـ CIA، بحديث مع قناة Judging Freedom على يوتيوب، إن هجمات أوكرانيا الإرهابية على أراضي روسيا تدل على ضعف نظام زيلينسكي عسكريا.

وأشار الخبير الأمريكي إلى أن مثل هذه الأعمال والتصرفات تدفع برئيس نظام كييف نحو الموت السابق لأوانه.

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وخلال المقالة، استفسر مقدم البرنامج عن رأي ضيفه في زعم زيلينسكي في وقت سابق بأن أوكرانيا أصبحت أقوى وبأن استهداف منشآت البنية التحتية السلمية الروسية بالمسيرات الجوية، يعتبر أمرا عادلا.

فرد عليه جونسون بالقول: "أعتقد أن زيلينسكي قد حكم على نفسه الآن بالموت المحتوم. هذه التصرفات تبدو وكأنها فعل من أعمال اليأس. في هذه الحالة يظهر التساؤل العادل: إذا كان بإمكانك تنفيذ مثل هذه الضربات ، فلماذا لا تستهدف ولا تصيب أهدافا عسكرية روسية؟".

ووفقا له، القوات الأوكرانية لا تستطيع تقديم أي شيء عسكري ملموس في ساحة المعركة لمنع الجيش الروسي من تدمير المعدات العسكرية، بما في ذلك التي قدمتها الدول الغربية.

المصدر: MK