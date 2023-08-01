الرئيس الصيني يوجه نداء لمواطنيه إثر الأمطار والفيضانات

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الثلاثاء إلى بذل "قصارى الجهود" لإنقاذ "المفقودين أو المحاصرين" بعد هطول أمطار غزيرة على الأجزاء الشمالية من البلاد.

إقرأ المزيد

وقالت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية إن الرئيس الصيني طالب "بأن تبذل كل المقاطعات قصارى جهدها للبحث عن المفقودين والمحاصرين وإنقاذهم" و"معالجة المصابين ومواساة عائلات الضحايا والتقليل بقدر الإمكان من حجم الخسائر".

ولقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم وفقد 27 آخرون جراء الأمطار الغزيرة التي انهالت على بكين وجوارها منذ السبت الماضي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنه في غضون 40 ساعة فقط سجل، في العاصمة الصينية تساقط أمطار توازي معدل شهر يوليو بأكمله.

المصدر: CGTN + AFP