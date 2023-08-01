 
مباشر

"أ ف ب": سماع إطلاق نار في وسط عاصمة بوركينا فاسو

أخبار العالم

Globallookpress
واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vs93

أفادت وكالة فرانس برس بسماع إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالقرب من قاعدة جوية في وسط عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو.

إقرأ المزيد
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر إعلان حرب علينا
بوركينا فاسو ومالي: أي تدخل عسكري في النيجر إعلان حرب علينا

ووفق الوكالة فقد سمع إطلاق النار قرابة الساعة 12,45 صباحا بالتوقيت المحلي في قلب المدينة، بعد 10 أشهر من ثاني انقلاب تشهده البلاد في أقل من عام، ووسط قتال ضد متشددين مرتبطين بالقاعدة وتنظيم "داعش" ينهك الدولة الواقعة في غرب افريقيا. 

ولم يعرف على الفور سبب إطلاق النار.

وكان الكابتن إبراهيم تراوري قد استولى على السلطة في بوركينا فاسو في سبتمبر 2022 بعدما أطاح بالجنرال بول هنري سانداوغو داميبا الذي أطاح بدوره في يناير من ذلك العام بآخر رئيس منتخب للبلاد، روش مارك كريستيان كابوري. 

وكان الدافع وراء الانقلابين الغضب من إخفاقات القوات الأمنية في وقف تمرد المتشددين الذي أودى بحياة الآلاف منذ تمدده من مالي المجاورة عام 2015. 

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا