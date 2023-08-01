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الاتحاد الأوروبي يطالب العسكريين في النيجر بالإفراج عن أعضاء الحكومة

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الاتحاد الأوروبي يطالب العسكريين في النيجر بالإفراج عن أعضاء الحكومة
AFP ORTN - Télé Sahel
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دان الاتحاد الأوروبي اعتقال المجلس العسكري الجديد في النيجر لوزراء في الحكومة بعد الانقلاب الذي اطاح بالرئيس محمد بازوم، وطالب بالإفراج الفوري عنهم.

وكتب المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، أن "الاتحاد الأوروبي يدين الاعتقالات المستمرة للوزراء وكبار المسؤولين في حكومة الرئيس محمد بازوم من قبل الانقلابيين في النيجر".

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وأضاف: "ندعو الى الإفراج عنهم فورا".

وكان "حزب الديمقراطية والاشتراكية في النيجر" الحاكم قد أعلن عن اعتقال العسكريين لوزيري النفط والتعدين ورئيس اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب.

وحذر الحزب من تحول البلاد إلى "نظام ديكتاتوري وشمولي" بعد سلسلة من الاعتقالات التي أعقبت استيلاء العسكريين على السلطة في النيجر في 26 يوليو وعزل الرئيس محمد بازوم.

المصدر: فرانس برس

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