دبلوماسي روسي يرد على تصريحات كليفرلي عن المشاريع الروسية في إفريقيا

رد دبلوماسي روسي رفيع على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن مشاريع روسيا في إفريقيا، قائلا إن عليه دراسة الخبرة الروسية قبل الإدلاء بالتصريحات.

وقال سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية، الأمين العام لـ "منتدى الشركة بين روسيا وإفريقيا"، أوليغ أوزيروف، في حديث للقناة الأولى الروسية، يوم الاثنين: "أود أن أرد عليه، أنه قبل الإدلاء بمثل هذه التصريحات الجريئة، عليه أن يدرس خبرة روسيا في مجال الأمن".

وأوضح أن "الحديث لا يدور عن محاربة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة العادية فحسب، بل وعن ضمان الاستقرار للدول بشكل عام، الأمر الذي لا يتميز به شركاؤنا البريطانيون، الذين يشتغلون دائما بتدبير انقلابات عسكرية وحشد دول ضد أخرى وخلق النزاعات".

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وأضاف: "وبالتالي، على كليفرلي أن يلجم لسانه ويفكر في أن الخبرة الروسية مطلوبة جدا في إفريقيا. وهذا ما جرى الحديث عنه أكثر من مرة خلال المنتدى الاقتصادي والإنساني خلال الدورات للمختصين، حيث تمت الإشارة إلى أفضليات الموقف الروسي الشامل من حل القضايا الأمنية".

وجاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الذي قال إن المشاريع الروسية في إفريقيا لها طابع "سطحي"، وذلك على خلفية قمة "روسيا – إفريقيا"، التي عقدت بمدينة سان بطرسبورغ في 27 و28 يوليو.

المصدر: تاس