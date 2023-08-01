بوليفيا تلاحق أحد أكبر مهربي الكوكايين في العالم (صورة)

أكدت السلطات في بوليفيا أنها باتت على وشك إلقاء القبض على أحد أكبر مهربي الكوكايين في العالم والمطلوب في 4 دول، بعد إطلاقها عملية أمنية واسعة النطاق يشارك فيها أكثر من 2000 عنصر.

وسيباستيان أنريكه مارسيت كابريرا (32 عاما) مطلوب بتهم تهريب مخدرات في مسقطه الأوروغواي، إضافة إلى الباراغواي والبرازيل والولايات المتحدة، كما أنه مطلوب من الشرطة الدولية (إنتربول)، وكان قد فر خارج البلاد وتنقل بين دول عدة تفاديا للقبض عليه.

وقال وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيو "جرى تنفيذ سلسلة مداهمات في مقاطعة سانتا كروز للقبض على مهرب مخدرات كبير في منطقتنا والعالم بأسره".

وأضاف "لقد حشدنا أكثر من 2250 عنصر شرطة وأكثر من 144 آلية ونفذنا أكثر من 23 عملية وست مداهمات وأوقفنا 12 شخصا".

وترجح السلطات البوليفية أن يكون مارسيت كابريرا متواجدا في منطقة سانتا كروز الشاسعة المتاخمة للبرازيل والباراغواي في جنوب شرقي بوليفيا.

وتعهد ديل كاستيو أنه سينجح في اعتقال سيباستيان إنريكي مارسيت كابريرا، مشيرا إلى أن زوجته البيروفية وثلاثة من أبنائه يرافقونه.

وتعتقد السلطات أن مارسيت كابريرا دخل بوليفيا في سبتمبر الماضي وقام بنشاطات علنية بينها شراء نادي كرة القدم يلعب في دوري الدرجة الثانية في البلاد.

#Internacional | Bolivia desplegó un operativo policial para intentar detener al uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, un capo del narcotráfico buscado por la Justicia en varios países, e investigado por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. pic.twitter.com/eFdLg9vJm4 — La Noticia SV (@lanoticiasv) July 31, 2023

المصدر: أ ف ب