البيت الأبيض يوضح أسباب بطء هجوم قوات كييف المضاد

أقر منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية يسير ببطء.

وقال كيربي لشبكة "سي إن إن" عندما طُلب منه التعليق على وتيرة الهجوم الأوكراني المضاد: "إنهم يتحركون ببطء".

ووفقا لكيربي، "الأوكرانيون هم أول من قال إنهم لا يتحركون بعيدا وبسرعة كما يحلو لهم".

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن القوات الأوكرانية تواجه خطوطا دفاعية محصنة، وعليها أيضا التغلب على حقول الألغام "وهو أمر صعب في حد ذاته".

وشدد كيربي على أنه "عندما يطلقون النار عليك ويوجهون ضربات [مدفعية]، وهو ما يحدث كل يوم، يتحول الأمر إلى عمل شاق".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الأوكراني يحاول دون جدوى تنفيذ الهجوم منذ 4 يونيو، وفي 11 يوليو، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 26 ألف شخص منذ بدء الهجوم المضاد.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي اتجاه، وفي 23 يوليو، في اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في سان بطرسبورغ، أعلن فشل هجوم كييف المضاد.

المصدر: تاس