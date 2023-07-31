أطباء إسرائيليون يدرسون عروضا مغرية للانتقال إلى الإمارات

قالت وسائل إعلام عبرية إن أطباء في إسرائيل يدرسون عروضا مغرية للانتقال للإمارات، مشيرة إلى أن انتقال عدد كبير منهم إلى الخارج يمكن أن يؤدي إلى انهيار قطاع الصحة الذي يعاني من نقص.

ومجموعة الأطباء التي تدرس مغادرة إسرائيل بسبب "الثورة القضائية" تتزايد وتتعاظم، وعلى ضوء ذلك بدأ مسؤولون رسميون من دولة الإمارات العربية التوجه لأول مرة إلى الأطباء الإسرائيليين وتقديم عروض مغرية جدا لهم.

وبحسب النشر في قناة "N12" العبرية فإن المجموعة المذكورة تشمل عدة آلاف من الأطباء في مجموعة "واتس أب"، بدأوا مؤخرا الحصول على عروض انتقال رسمية من دول الخليج بشروط مغرية جدا، والحديث يدور عن مستشفيات ومنظمات طبية من دول الخليج مثل البحرين، الإمارات ودول أخرى في المنطقة.

وهذه الجهات التي تقدم للأطباء هذه العروض تدرك الفرصة والاهتمام الكبير للأطباء الإسرائيليين الذين يرغبون في الانتقال، ويعرضون عليهم مزايا واسعة تشمل راتب 3 أضعاف عن راتبهم، وإطارا تعليميا لأبنائهم على حسابهم، وتأشيرة ذهبية والتي هي عمليا تشبه المواطنة وإمكانية للعمل في مستشفى بدون اختصاص معين أو طلبات إضافية.

وذكرت أن هذه العروض المغرية لقيت اهتماما كبيرا، حيث يوجد يوميا توجهات من جانب أطباء إسرائيليين يرغبون بالانتقال إلى هذه الدول، إضافة لذلك يوجد مجموعات أخرى لأطباء يجتمعون للانتقال إلى الولايات المتحدة، البرتغال، نيوزيلاندا وكندا.

ولفت تقرير قناة "N12" العبرية إلى أنه في حال حدوث هذه الانتقالات فإن الأمر سيؤدي إلى انهيار الجهاز الطبي في إسرائيل، مشيرا الى وجود نقص كبير في عدد الأطباء في أقسام المستشفيات المختلفة.

المصدر: وسائل إعلام عبرية