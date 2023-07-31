تقرير فرنسي: استعادة العلاقات بين أنقرة والقاهرة يعزز تعاونهما في ليبيا بدلا من التنافس

كشف تقرير للإذاعة الفرنسية الحكومية أن استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين تركيا ومصر، يمثل أملا بأن يحل التعاون بدلا من التنافس بين القوتين الإقليميتين في ليبيا.

وبحسب التقرير الذي نُشر يوم الاثنين، يأمل محللون أن تساعد عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين القاهرة وأنقرة، في تخفيف التوترات في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط.

وترجّح المحللة الأمنية المختصة في شؤون ليبيا، آية بورويلة، أن ينعكس الأمر بشكل جيد ومفيد في ليبيا، لأن كلا الجانبين يدعمان فصائل مختلفة، مشيرة إلى أن الوقت حان للقوى الدولية أن تكتشف شيئا يمكن الاتفاق عليه.

ويذكر التقرير الفرنسي العام 2020، حين أدى التدخل العسكري التركي لدعم حكومة الوفاق السابقة ضد قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر إلى دفع القاهرة وأنقرة إلى حافة مواجهة مباشرة.

ويشير مستشار الشؤون الخارجية للرئيس التركي، مسعود كاسين، إلى أن القوات التركية والمصرية كادت أن تتواجه، لكن التعاون الاقتصادي حاليا يوفر وسيلة للمضي قدما للخروج من التوترات الحالية في ليبيا.

وأضاف: "تركيا ومصر في المقام الأول قد تجلبان أمن الطاقة وتجارة الطاقة، كما أنهما إذا اجتمعتا في ليبيا، ينبغي أن يكون ذلك مفيدا لتركيا وليبيا".

وأوضحت بورويلة، أن الوجود العسكري التركي ونشر المرتزقة السوريين في ليبيا "يشكلان عقبات محتملة أمام التقارب التركي المصري"، إذ أن القاهرة "تريد أن ترى انسحاب القوات التركية من ليبيا وانسحاب المرتزقة السوريين من ليبيا، ومصر لديها خط أحمر في ليبيا".

ويشير الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن في لندن، جليل حرشاوي، إلى أن ثروة ليبيا الهائلة من الطاقة ستوفر حافزا قويا للتعاون، مرجحا إبرام صفقة في الأيام المقبلة، في ظل دعم تركيا الطرف المسيطر على غرب ليبيا، ودعم مصر القوات في شرق البلاد.

وفي رأي حرشاوي "يمكن للعمال المصريين أن يجدوا وقتا أسهل في العثور على وظائفهم التقليدية في النصف الغربي الأكثر اكتظاظا بالسكان في ليبيا. وإذا قاموا في المقابل بتسهيل الوجود الاقتصادي التركي في الشرق فسيكون ذلك أفضل للجميع من منظور اقتصادي".

وأشار التقرير الفرنسي إلى زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة، حيث ينتظر أن يتصدر الملف الليبي محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ووفق التقرير، يُنظر إلى الزيارة على أنها إشارة رمزية للعودة إلى العلاقات الطبيعية، وهذا بدوره يجلب الأمل في أن يحل التعاون محل التنافس بين البلدين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الإقليمية.

وقال حرشاوي: "سيتعلق الأمر بالاعتناء بليبيا وتجنب تفاقم الأوضاع في المسارح الثانوية مثل تونس، أو إذا وقعت تشاد في مشكلات بالنظر للصراع في السودان"، مضيفا "يمكنك أن تفترض فقط أن تركيا ومصر في نفس الجانب تقريبا"، ولفت إلى اتفاقهما بشأن الوضع في السودان.

المصدر: بوابة الوسط