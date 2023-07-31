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مدير عقارات ترامب في فلوريدا يمثل أمام المحكمة في قضية الوثائق السرية

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مدير عقارات ترامب في فلوريدا يمثل أمام المحكمة في قضية الوثائق السرية
AP Wilfredo Lee
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مثل كارلوس دي أوليفيرا مدير عقارات مار اي لاغو التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، أمام المحكمة، حيث واجه اتهامات بمساعدة ترامب في الاحتفاظ بوثائق حكومية سرية.

ويتهم دي أوليفيرا بالتآمر لعرقلة سير العدالة، وإتلاف الأدلة والإدلاء بتصريحات مضللة، وقد أطلق سراحه بكفالة مالية قدرها 100 ألف دولار بانتظار بدء محاكمته.

ولم يخض دي أوليفيرا في أي تسوية قضائية لكونه لم يوكل بعد محاميا محليا.

وكان ترامب قد دفع في يونيو الماضي ببراءته من تهم الاحتفاظ بمعلومات على صلة بالأمن القومي والتآمر لعرقلة سير العدالة والإدلاء بتصريحات مضللة.

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ووجه المدعي الفدرالي جاك سميث الأسبوع الماضي تهما جديدة للرئيس السابق وقد ضم دي أوليفيرا إلى القضية بصفة مدعى عليه.

وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، أعرب ترامب الاثنين عن اعتقاده بأن "المختل جاك سميث وعصابته الشديدة التحيز" سيوجه إليه الاتهام "في أي يوم الآن"، واشتكى من "التدخل في الانتخابات".

المصدر: فرانس برس

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