واشنطن تؤيد إجراء مفاوضات حول أوكرانيا في السعودية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، أن واشنطن تؤيد إجراء مفاوضات متعددة الأطراف حول أوكرانيا في السعودية، وأكد أن المسؤولين الأمريكيين يعتزمون المشاركة فيها.

وقال ميلر معلقا على القمة التي من المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع في جدة السعودية: "بالطبع نحن ندعم هذه القمة".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن واشنطن تعطي الأولوية لضمان تمثيل كييف في المناسبات التي يتم فيها بحث حل دبلوماسي للنزاع الأوكراني. وفي الوقت نفسه، رفض ميلر الإعلان عن قائمة الدول التي ستشارك في الاجتماع القادم.

وأضاف: "فيما يتعلق بما إذا كان المسؤولون الأمريكيون سيشاركون أم لا، فأنا على استعداد للتأكيد بأنهم سيشاركون".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بين الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية بما في ذلك الهند والبرازيل، في شهر أغسطس.

المصدر: نوفوستي