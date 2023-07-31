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الصين تفرض قيودا لمدة عامين على تصدير مكونات الطائرات المسيّرة

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الصين تفرض قيودا لمدة عامين على تصدير مكونات الطائرات المسيّرة
Globallookpress Wang Feng
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أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الصين فرضت قيودا لمدة عامين على تصدير مكونات الطائرات المسيّرة، وكذلك بعض الطائرات المسيّرة المدنية.

وقالت الوزارة في بيانها: "يتم إدخال رقابة لمدة عامين على تصدير محركات خاصة لبعض الطائرات المسيّرة، وحمولات محددة، ومعدات اتصالات لاسلكية، ووسائل مدنية لمكافحة الطائرات بدون طيار. وبعض الطائرات المسيّرة الخاصة بالمستهلكين. وستدخل هذه السياسة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من سبتمبر".

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وأكدت أن هذا الإجراء يرجع إلى حقيقة أنه "في السنوات الأخيرة، ونظرا للتطور السريع لتقنيات الطائرات بدون طيار والتوسع المستمر في سيناريوهات تطبيقها، فإن خطر تحويل بعض الطائرات بدون طيار المدنية عالية الأداء للاستخدام العسكري يستمر في النمو".

وشددت وزارة التجارة الصينية على أنه يمكن تصدير الطائرات المدنية بدون طيار بعد الانتهاء من تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بها.

المصدر: تاس

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