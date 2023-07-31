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بريطانيا تفرض عقوبات على 6 شخصيات روسية ذات صلة بالحكم الصادر بحق كارا مورزا

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بريطانيا تفرض عقوبات على 6 شخصيات روسية ذات صلة بالحكم الصادر بحق كارا مورزا
Globallookpress Julius Kalinskas via www.imago-iwww.imago-images.de
فلاديمير كارا مورزا
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فرضت بريطانيا عقوبات على 6 شخصيات روسية على صلة بالحكم الذي أصدرته محكمة مدينة موسكو في أبريل ضد فلاديمير كارا مورزا. المحكوم بالسجن 25 عاما بتهمة الخيانة وجرائم أخرى.

وتم إدراج المدعين بوريس لوكتيونوف وآنا بوتيشكو، والقضاة، فيتالي بيليتسكي، وإيكاترينا دوروخينا، وناتاليا دودار، وخبيرة الطب الشرعي دانيلا ميخيف في القائمة السوداء. وجميعهم ممنوعون من دخول بريطانيا، وسيتم تجميد الأصول هناك، في حال تم العثور عليها.

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وقالت السلطات البريطانية في بيانها إن مشاركتهم في محاكمة كارا مورزا والمعارض إيليا ياشين، أسقطتهم تحت العقوبات وقد منعوا نشر "معلومات دقيقة عن النزاع في أوكرانيا"،

وزُعم أنهم "أيدوا سياسة تهدف إلى زعزعة استقرار أوكرانيا وتقويض سلامتها الإقليمية وسيادتها".

المصدر: تاس

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