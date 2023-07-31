الصين.. توقيف 28 مشتبها بتورطهم في إخفاء وفاة 43 من عمال المناجم في مقاطعة شانشي
Globallookpress
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أوقفت الشرطة الصينية 28 شخصا يشتبه بتورطهم في إخفاء وفاة 43 من عمال المناجم و40 حادثا لسلامة الإنتاج على مدى عقدين تقريبا في محافظة دايشيان بمقاطعة شانشي بشمالي الصين.
وأطلقت مقاطعة شانشي تحقيقا في التعتيم المتعمد من قبل شركة تعدين تدعى "جينغتشنغ" في محافظة دايشيان، على وقوع ضحايا بحوادث بالمناجم، وذلك بعد أن كشف تقرير إعلامي التعتيم الذي دام لسنوات عديدة.
وفي سياق متصل، وضعت سلطات فحص الانضباط والرقابة 16 موظفا عاما يشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون، قيد التحقيق والاحتجاز.
المصدر: "شينخوا"