المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: يجب على طالبان الوفاء بواجباتها

تطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي يوم الاثنين عن موضوع حق إیران من میاه نهر هیرمند، قائلا إنه يجب على طالبان الوفاء بواجباتها.

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وأفاد كنعاني بأن إيران تتابع وتواصل السعي لتحقيق ذلك، مؤكدا أنه أحد الأولويات الرئيسية لوزارة الطاقة ووزارة الخارجية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

وأضاف أن هذا الموضوع هو أحد أجندة المحادثات الإيرانية الأفغانية المستمرة، وأوضح أن هناك اتفاقيات من حيث المبدأ بهذا الخصوص.

وأعرب المتحدث عن أمله في أن تتصرف السلطات الأفغانية بمسؤولية في هذا الصدد نظرا لأنها قد صرحت مرارا بقبلوها بمطالبة إيران لحقها على أساس الاتفاق بين الجانبين، لذا يجب عليها الوفاء بواجباتها.

المصدر: إرنا