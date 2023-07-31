كنعاني: أي خطوة نحو الاعتراف بإسرائيل لا تصب في مصلحة فلسطين ولا في مصلحة السلام والأمن بالمنطقة

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بأن أي خطوة تتخذ نحو الاعتراف بإسرائيل لا تصب في مصلحة فلسطين ولا في مصلحة السلام والأمن بالمنطقة.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن التطبيع مع إسرائيل لن يفيد الشعب الفلسطيني.

وبخصوص الجهود الأمريكية لتطبيع العلاقات بين السعودية وتل أبيب، أفاد کنعاني بأنه من الواضح تماما أن استقرار وتعزيز موقع إسرائيل في المنطقة كان على رأس أولويات واشنطن منذ سنوات عديدة.

وأشار کنعاني إلى أن الحكومات الأمريكية أبدت التزامها غير المشروط بدعم كامل لتل أبيب وبذلت جهودا كثيرة ونجحت في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول في المنطقة.

وأردف قائلا: "في المقابل كانت نتيجة هذا التطبيع تمادي الكيان في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وتزايدت في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وتيرة جرائمه ليستشهد حوالي 200 فلسطيني بريء، بالإضافة إلى أسر واعتقال أكثر من 3 آلاف فلسطيني وتدمير واسع للمنازل الفلسطينية".

المصدر: إرنا