قادمة من إيطاليا.. ضبط حشرات خطرة على روسيا في مطار بولكوفو

أفاد المكتب الصحفي لهيئة الجمارك الفيدرالية، بأن عناصر جمارك مطار بولكوفو في بطرسبورغ عثروا في طرد من إيطاليا على حوالي 350 نملة بدلا من دمية كما جاء في الاستمارة المرفقة.

وأضاف المكتب في بيانه: "تم العثور على ما يقرب من 350 نملة حية بدلا من دمية أطفال كما جاء في الاستمارة المرفقة بالطرد. وتم العثور على هذه الحشرات عند مسح علبة الطرد بجهاز خاص".

من جانبها أكدت الرقابة البيطرية في المطار، أن هذه الحشرات تنتمي إلى المنتجات الواجب دخولها الحظر الصحي لأنها عالية المخاطر.

وقررت إدارة الجمارك في المطار، عدم السماح بدخول الطرد إلى روسيا وإعادته إلى المرسل مع النمل الموجود فيه.

ويجري النظر في الوقت الراهن في موضوع ملاحقة المستلم وتحميله مسؤولية ارتكاب مخالفة إدارية.

المصدر: تاس