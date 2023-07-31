الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 700 جندي أوكراني وإسقاط طائرة و23 مسيرة خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها صدت عدة هجمات وقضت على نحو 710 جنود أوكرانيين على مختلف المحاور خلال يوم، كما أسقطت طائرة "سو-25" أوكرانية إضافة إلى 23 مسيرة.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه تم صد 11 هجمة أوكرانية على محور دونيتسك، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 220 جنديا.

وعلى محوري زابوروجيه وجنوب دونيتسك، تم صد هجوم في منطقة قرية ستارومايورسكويه بدونيتسك وهجوم آخر في منطقة قرية أوسبينوفكا بزابوروجيه، حيث تم أيضا تحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، بالإضافة إلى مجموعتي تخريب واستطلاع في منطقة أخرى من زابوروجيه، ليبلغ إجمالي خسائر العدو على المحورين 275 جنديا في يوم.

وتم صد هجومين على محور كراسني ليمان، حيث قتل هناك ما يصل إلى 140 جنديا أوكرانيا.

وعلى محور كوبيانسك واصلت فصائل هجومية روسية تقدمها في منطقة قرية كوزيموفكا بلوغانسك، وبلغت خسائر العدو على ذلك المحور أكثر من 45 فردا، فيما قتل على محور خيرسون 30 جنديا.

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وأصابت النيران الروسية 107 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 119 منطقة.

وتم تدمير ورشة لتجميع الطائرات بدون طيار الأوكرانية في منطقة خاركوف، وأصيب مقر وثكنة للواء مشاة البحرية 35 الأوكرانية، كما تم ضرب مستودع ذخيرة في دونيتسك.

وأسقطت طائرة من طراز "سو-25" أوكرانية في دونيتسك الشعبية، كما اعترضت 12 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS ودمرت 23 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة.

وبلغ مجموع من تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 458 طائرة، و245 مروحية، و5381 طائرة بدون طيار، و427 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11048 دبابة ومدرعة أخرى، و1140 راجمة صواريخ، و5678 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11989 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية