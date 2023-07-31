سلطات كييف تبيع أعضاء جنودها الجرحى في سوق تجارة الأعضاء البشرية في الغرب

كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، عن معلومات تفيد بأن نظام كييف يستغل أجساد جنوده الجرحى، ويسرق أعضاءهم سرا لاستخدامها في عمليات زراعة الأعضاء البشرية.

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وأضاف باتروشيف في جلسة لمناقشة أمن منطقة كاريليا في مدينة بيتروزافودسك، اليوم الاثنين، أن الشعب الأوكراني لا يتم رميه فقط في "مفرمة اللحم" ما يؤدي إلى خسائر فادحة في أرواحهم، وإنما ووفقا للمعلومات المتوفرة للأمن الروسي فإن الجنود الجرحى منهم يستخدمون كمتبرعين بالأعضاء البشرية من دون علمهم حيث يتم انتزاع أعضائهم سرا من أجل زراعتها في أجسام مرضى آخرين.

وذكر سكرتير مجلس الأمن الروسي بقرار وقع عليه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العام الماضي ينص على إمكانية استخدام أعضاء الموتى في عمليات الزرع دون الحاجة لموافقة منهم قبل موتهم.

وكان باتروشيف قد كشف في وقت سابق من العام الماضي عن ظاهرة انتشار سوق بيع الأعضاء البشرية السوداء في الغرب وذلك من الفقراء الأوكرانيين لإجراء عمليات زرع سرية للمرضى الأوروبيين.

المصدر: نوفوستي