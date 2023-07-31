رغم الانقلاب.. الشركات الفرنسية المسيطرة على مناجم اليورانيوم بالنيجر ما زالت تعمل

أكدت شركة Orano متعددة الجنسيات المملوكة للدولة الفرنسية، والتي تسيطر على 3 مناجم يورانيوم بالنيجر منذ 50 عاما، أن عملها لم يتأثر بالانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

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وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن "أنشطة الشركة في هذه المرحلة لم تتأثر.. ففي نيامي، عمل موظفوها عن بعد أثناء تواجدهم في موقع تعدين "أرليت"، في وسط الصحراء، وهو مكان أقرب إلى الجزائر منه إلى العاصمة".

وقال المتحدث باسم المجموعة "لم يتم الإبلاغ عن أي تغيير، والوضع طبيعي".

وقالت الصحيفة إن الشركة التي تحمل سابقا اسم Areva، تسيطر على 3 مناجم يورانيوم، يعمل واحد منها فقط.

وأكد المتحدث أنه "في الوقت الحالي، تم إلغاء الرحلات الجوية، لكننا نحافظ على الاتصال بالموظفين في الموقع عبر الإنترنت والهاتف عبر الأقمار الصناعية"، موضحا أن عدد الأفراد المكلفين بحماية المواقع، هم قرابة 300 جندي نيجري، لم يتم تعديله".

ووفق الصحيفة فإن الشركة كانت عززت تغطيتها الأمنية منذ اختطاف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب لسبعة من موظفيها في سبتمبر 2010.

كما اضطرت في 12 مايو الفائت، بعد تهديد جهادي، إلى إجلاء 16 من العاملين في مواقع التعدين إلى نيامي.

وشددت "لوموند" على أن هذا السياق لا يغير الرغبة المعلنة لإدارة Orano لمواصلة أنشطتها في النيجر.

وكان متظاهرون مؤيدون للانقلاب في النيجر، تظاهروا أمس أمام السفارة الفرنسية في نيامي، وردت قوات الأمن بتفريقهم عبر قنابل غاز مسيل للدموع، وقال الإليزيه إن الرئيس إيمانويل ماكرون، "لن يتسامح مع أي هجوم على فرنسا ومصالحها" في النيجر، وسترد باريس "على الفور وبشدة".

وأضاف الإليزيه أن "أي شخص يهاجم الرعايا الفرنسيين والجيش والدبلوماسيين وحق التنقل سيرى فرنسا ترد على الفور وبشدة".

المصدر: لو موند