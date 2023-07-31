نتنياهو: لن أعلق على الشؤون الداخلية للديمقراطيات الأخرى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "كل شخص لديه رأي في إسرائيل، وإذا اختار الناس التعليق على قرارنا، فلا بأس، سنتخذ قرارنا بأنفسنا".

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اعتبر نتنياهو أن المعارضة "رهينة أقلية متطرفة تنظم كل هذه الاحتجاجات والمظاهرات"، لافتا إلى أن الحركة الاحتجاجية "غير شرعية وخاطئة".

وأشار إلى أنه "حتى لو اختار البعض التعليق على شؤوننا، فلن أعلق على الشؤون الداخلية للديمقراطيات الأخرى".

المصدر: "جيروزاليم بوست"