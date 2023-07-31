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سؤال من مسؤول أمريكي يصعق رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني (فيديو)

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سؤال من مسؤول أمريكي يصعق رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني (فيديو)
AP
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انتشر فيديو لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وهي في حالة من الصدمة بسبب سؤال وجهه لها تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حول علم بلادها.

ويظهر شومر في الفيديو وهو يسأل ميلوني عما إذا كانت ألوان العلم الإيطالي ترمز لشيء، لتنظر الأخيرة إليه وعلامات الاستغراب والدهشة ظاهرة على وجهها.

واكتفت ميلوني بالإجابة: "نعم، إنها ترمز لأشياء عديدة"، دون أن تقدم له المزيد من التفاصيل أو تشرح إلى ماذا ترمز الألوان.

المصدر: RT

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