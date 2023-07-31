سيناتور روسي بارز: الانتخابات الأمريكية تحمل مخاطر تصعيد النزاع الأوكراني

حذر قسطنطين كوساتشيوف، نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، من أن الولايات المتحدة قد تتجه نحو التصعيد في النزاع الأوكراني خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في تصريح أدلى به كوساتشيوف لموقع aif.ru، ردا على سؤال عن تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية على تطور الأزمة الأوكرانية.

وقال: "هذا وضع خطير للغاية، لأن الأمريكيين لا يترددون في تسخير السياسة الخارجية لخدمة صراعاتهم الحزبية. وإذا احتاج طرف أو آخر إلى زيادة التصعيد على المسار الأوكراني من أجل الحصول على أصوات إضافية في الانتخابات، فسيفعلون ذلك".

واعتبر السيناتور أن كون الحملة الرئاسية الأمريكية ستبلغ ذروتها عام 2024، قد تتحول إلى "ظرف مؤسف للغاية، إن لم يكن قاتلا". وأضاف: "لا أستطيع الجزم أن تصعيدا سيحدث حتما، لكن مثل هذا الخطر موجود، وأنه واضح بالنسبة لي. سيصبح سلوك الأمريكيين أقل قابلية للتنبؤ به".

المصدر: "تاس"