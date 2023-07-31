"تايمز": بريطانيا غضت النظر عن تصدير معدات إلى روسيا رغم العقوبات

تغض حكومة بريطانيا النظر عن استخدام شركات محلية لطرق التفافية لبيع روسيا معدات لاستخراج الثروات الباطنية والمحروقات، وذلك رغم العقوبات والحديث عن إنهاء النشاط في روسيا.

أفادت بذلك صحيفة "تايمز"، مستندة إلى معطيات تجارية حصلت عليها، وقالت: "على الرغم من تصريحات الحكومة الرنانة وزعمها بأن هذه العقوبات هي أقسى عقوبات اقتصادية تم فرضها على اقتصاد دولة كبرى، إلا أنها تستمر بالسماح للشركات البريطانية بتصدير المعدات الضرورية لصناعات الوقود الأحفوري والتعدين في روسيا".

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وكمثال ذكرت الصحيفة، شركة البناء Hill & Smith، التي قالت في بياناتها المالية لعام 2022 إنه "ليس لديها عملاء أو موردون روس مباشرون"، لكن بيانات التصدير تدل على أن إحدى المؤسسات التابعة للشركة Bergen Pipe Supports الخاصة المحدودة (الهند)، تواصل تزويد مشروع "القطب الشمالي 2 لتسييل الغاز الطبيعي"، بدعامات الأنابيب لتأمين خطوط أنابيب الغاز.

وقال متحدث باسم Hill & Smith إن الشركة ليس لديها اتصال مباشر مع العملاء في روسيا، لكنه لم يقدم تعليقا رسميا على العلاقة التجارية لشركتها الفرعية مع روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الأخرى الموجودة في بريطانيا يمكنها أيضا تزويد روسيا بالمعدات اللازمة لدعم الصناعات الاستخراجية الرئيسية.

ومن المعروف أن مشروع "القطب الشمالي 2 لتسييل الغاز الطبيعي"، يعتبر ثاني أكبر مشروع لشركة نوفاتيك الروسية، بعد مشروع يامال.

المصدر: نوفوستي