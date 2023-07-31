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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /31.07.2023/

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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /31.07.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يصد الجيش الروسي بنجاح المحاولات الأوكرانية المستميتة لاختراق خط الدفاع الأول على طول الجبهة، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

محاولة كييف الاستيلاء على شبه الجزيرة ستتحول إلى كارثة لأوروبا وأوكرانيا

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