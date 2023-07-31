أكثر ما يخيف الغرب في أوكرانيا!.. خبير سياسي أمريكي يحلل

قال الخبير السياسي الأمريكي جون ميرشايمر إن الغرب خائف جدا من الخسارة في أوكرانيا، لذلك يدفع القوات المسلحة الأوكرانية على عجل لشن هجوم "انتحاري".

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وأشار الخبير، إلى أن القوات الأوكرانية تشن هجومها المضاد باستخدام وحدات مدربة ومسلحة من الناتو، ولكن ذلك لم يجلب لها النجاح في المحصلة.

وأضاف في مقابلة مع موقع Grayzone الأمريكي: "هم حتى لم يصلوا إلى الخطوط الدفاعية الأولى للقوات الروسية. ونتيجة لذلك، قاتلوا في المنطقة الرمادية وتكبدوا خسائر فادحة".

وشدد الخبير الأمريكي، على أن أي شخص يفهم القدر القليل عن التكتيكات والاستراتيجيات العسكرية، يدرك أنه لم تكن هناك فرصة لكييف لإحراز أي تقدم ملموس. لكن الغرب رغم ذلك حث أوكرانيا بنشاط فيما يتعلق بتوقيت بدء الهجوم المضاد، كما زودها بالأسلحة بفعالية كبيرة.

ولكن في المحصلة يظهر التساؤل، لماذا يتم دفع القوات الأوكرانية إلى خوض هذا "الهجوم الانتحاري الذي يؤدي إلى نتائج عكسية تماما".

وقال الخبير: "لكني أعتقد أن كل ذلك حدث لأن الغرب يخاف جدا من أن الوقت ينفد ويتلاشى، وأنه إذا لم يظهر الأوكرانيون نجاحا كبيرا في ساحة المعركة في عام 2023، فإن الدعم الشعبي للحرب سوف ينضب، وسيخسر الأوكرانيون - كما سيخسر الغرب".

المصدر: نوفوستي