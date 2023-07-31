مستشار سابق للبنتاغون: الناتو قدم كل ما لديه لقوات كييف و"إف-16" لن تنفعها أمام قوة روسيا الهائلة

أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن الهجوم الروسي على محور كوبيانسك أدى إلى مقتل عدد ضخم من قوات كييف.

وقال ماكغريغور: "القوات الأوكرانية تهدر أرواح جنودها بشكل فادح على أمل الحصول على دعم سياسي، لكنني أعتقد أنه من الواضح أن هذا الدعم لن يكون موجودا. لقد أرسل "الناتو" كل ما في وسعه إلى أوكرانيا".

وأكد أن الهجوم الروسي على محور كوبيانسك لا يؤدي فقط إلى خسائر لا حصر لها في القوات الأوكرانية، ولكنه يفتح أيضا الطريق لمزيد من التقدم.

واعتبر أن الأمل الوحيد لأوكرانيا هو مقاتلات "إف-16": "نعد بمقاتلات "إف-16"، لكن لا أحد يعرف متى ستظهر في أوكرانيا وما إذا كانت ستغير شيئا".

وتابع: "تنتج روسيا أسلحة جديدة، وصواريخ، وذخيرة مدفعية، ومخزوناتها ضخمة، ومصانعها تعمل سبعة أيام في الأسبوع، و24 ساعة في اليوم، وتنتج كل ما تحتاجه. روسيا الآن قوة عسكرية هائلة لم تكن على هذا المستوى في فبراير 2022".

المصدر: نوفوستي