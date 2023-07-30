"التلغراف": المخابرات البريطانية تحقق في محاولة استحواذ الصين على شركة OneWeb للأقمار الصناعية

أفادت صحيفة "التلغراف" بأن وكالات الأمن والاستخبارات البريطانية تحقق في محاولة استحواذ الصين على شركة الأقمار الصناعية البريطانية OneWeb. التي تقدمت بإشهار إفلاسها عام 2020.

وقالت الصحيفة نقلا عن تقرير صادر عن لجنة المخابرات والأمن البرلمانية إن الاستخبارات البريطانية تحقق في محاولة صينية للاستحواذ على شركة الأقمار الصناعية البريطانية OneWeb قبل أن تنقذ حكومة بوريس جونسون الشركة بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب.

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وأوضحت الصحيفة أن مخاوف الأمن القومي تعود إلى حقيقة أنه كان يمكن أن تباع OneWeb إلى شركة الأقمار الصناعية الفرنسية العملاقة يوتلسات، المملوكة جزئيا لشركة استثمار مرتبطة ببكين. ومن بين المستثمرين المحتملين شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.

ويهدف مشروع OneWeb إلى توفير وصول عالي السرعة إلى الإنترنت للمستخدمين حول العالم بحلول عام 2027. ويعمل المشروع على إطلاق 684 قمرا صناعيا.

في نوفمبر 2020، تقدمت OneWeb بطلب إفلاس، وتم بيعها إلى الحكومة البريطانية وشركة Bharti Global الهندية.

المصدر: نوفوستي