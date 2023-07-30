بعد تهديدات نصر الله .. قيادات إسرائيل الكبرى تدرس سيناريوهات أمنية وسط توتر متزايد مع حزب الله

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اجتماعا مع مسؤولي الجهاز الأمني، وذلك بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، لإسرائيل، ووسط تصاعد التوتر مع الحزب.

وشارك في الاجتماع كل من وزير الأمن الإسرائيلي، وزير الشؤون الإستراتيجية، رئيس هيئة الأركان، ر من جهاز الموساد، ر من جهاز الشاباك، ر من مجلس الأمن القومي، ر من جهاز الاستخبارات العسكرية وغيرهم من المسؤولين الأمنيين.

وعرض على نتنياهو عدد من السيناريوهات، تقديرات للوضع وصورة استخباراتية بعد الحوادث الأخيرة التي شملت نصب خيم حزب الله في مزارع شبعا الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وكان يفترض أن يعقد هذا الاجتماع الأسبوع الماضي لكنه تأجل بسبب خضوع نتنياهو للعلاج.

إقرأ المزيد

ويشار الى أن الجيش الإسرائيلي عزز أمس قواته في منطقة الشمال في إطار الاستعدادات لأنشطة محتملة من جانب حزب الله. وذكر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان إنه" تلقى توصيات وطرق العمل التي اقترحها الجيش الإسرائيلي والجهاز الأمني".

وكان نصر الله بعث أمس تهديدات الى إسرائيل من خلال كلمة له بمناسبة عاشوراء، قائلا: "المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة إسرائيلية"، وأكد نصرالله أن "لبنان هو المعتدى عليه وإسرائيل لا تزال تحتل جزءا من أرضنا وهي أعادت احتلال جزء من الغجر وتتحدث بوقاحة عن استفزازات".

ورد نتنياهو، يوم الأحد، على نصرالله أمس، معتبرا أنه "من الأفضل لنصر الله عدم اختبارنا، لأنه سيكتشف أننا في الأوقات الصعبة نقف كتفا إلى كتف".

يأتي ذلك، بينما حذرت الاستخبارات الإسرائيلية الحكومة من أن إيران وحزب الله بشكل خاص يرصدان الفرصة لتغيير الوضع الاستراتيجي، في وقت تشهد إسرائيل أزمة غير مسبوقة بسبب قانون "الإصلاح القضائي"، وفق تقرير نشرته "يديعوت أحرونوت".

المصدر: I24