السفير الأمريكي السابق لدى الاتحاد الأوروبي: نحتاج إلى هيكل أطلسي جديد يمكن مقارنته بحلف "الناتو"

أعرب السفير الأمريكي السابق لدى الاتحاد الأوروبي، ستيوارت آيزنشتات، عن الحاجة إلى هيكل جديد عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لحل مشاكل الوقت الراهن.

وكتب السفير السابق في مقال نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز": "لحل مشاكل القرن الحادي والعشرين، هناك حاجة إلى هيكل جديد عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يمكن مقارنته بحلف الناتو. يقدم الناتو حاليا خدمة لا غنى عنها.. لكن الحلف يستحوذ على كل الاهتمام على جانبي المحيط الأطلسي في وقت تجاوزنا ولايته".

وأكد آيزنشت أن الأمن العسكري والاقتصادي، فضلا عن الازدهار، مترابطان، ويتعين تنسيقهما وعدم الاحتفاظ بهما في كتل منفصلة.

وأشار الدبلوماسي السابق إلى أن صعود الصين، وخطر تغير المناخ، وحماية سلاسل التوريد، والذكاء الاصطناعي، والتهديدات النووية من إيران وكوريا الشمالية، وإعادة إعمار أوكرانيا من بين المشاكل الحالية.

وتابعآيزنشتات: "كل هذا يتطلب تعاونا أوثق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى".

واقترح السفير السابق إنشاء تجمع عبر الأطلسي على غرار تجمع شمال الأطلسي لحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى عقد قمم سنوية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي أبريل، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أنه من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أكتوبر.

وعقدت آخر قمة رسمية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يونيو 2021.

المصدر: نوفوستي