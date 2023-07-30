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الطيران الروسي يوجه ضربة قوية لمواقع قوات نظام كييف قرب كوبيانسك

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الطيران الروسي يوجه ضربة قوية لمواقع قوات نظام كييف قرب كوبيانسك
Legion-Media
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ذكرت صحيفة "فوينايا خرونيكا" أن سلاح الجو الروسي وجه ضربة قوية لمواقع قواتكييف بالقرب من كوبيانسك.

وقالت الصحيفة: يجري التأكد من الأنباء التي تفيد بأن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية، تعامل مع أهداف الجيش الأوكراني بقنابل FAB-250M62 (شديدة  الانفجار).

في وقت سابق أفيد بأن الجيش الروسي تقدم لمسافة 300 متر في عمق دفاعات القوات الأوكرانية في محور كوبيانسك.

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يذكر أن FAB-250 هي قنبلة يتم إطلاقها من الجو، متعددة الاستخدامات، تزن 250 كغم، صممت في حقبة الاتحاد السوفيتي برأس حربي شديد الانفجار، كما أنها تستخدم بشكل أساسي من قبل القوات الجوية الروسية وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة.

المصدر: RT

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