كانت تحمل آلاف السيارات الفاخرة للمصريين.. البدء بسحب السفينة المحترقة قبالة سواحل هولندا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الموارد المائية في هولندا أن رجال الإنقاذ بدأوا يوم الأحد بسحب سفينة الشحن Fremantle Highway، التي ظلت تحترق قبالة سواحل هولندا لعدة أيام.

وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق بأن عملية سحب السفينة ألغيت بسبب اتجاه الرياح وكثافة الدخان المنبعث من السفينة.

وفي وقت لاحق أعلنت السلطات الهولندية أن الدخان المنبعث من سفينة الشحن انخفض بشكل كبير بعد ظهر اليوم، واستغل فريق الإنقاذ ذلك على الفور، ليتم سحب السفينة ببطء إلى موقع (مؤقت) جديد، على بعد 16 كم شمالي جزيرتي شيرمونيكوغ وأميلاند.

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وبحسب المصدر نفسه لا يمكن بعد تحديد الوقت اللازم للوصول إلى مكان المرسى المؤقت، سيعتمد ذلك على الظروف الجوية ودخان السفينة.

واندلع الحريق على متن سفينة الشحن Fremantle Highway ليل الأربعاء الفائت وعلى متنها طاقم من 23 فردا. حينها كانت السفينة على بعد 27 كيلومترًا شمال جزيرة أميلاند الهولندية في بحر الشمال. وأسفر الحريق عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين. وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة وتم إجلاء الباقين بطائرة مروحية.

وكانت السفينة تنقل سيارات من ألمانيا إلى مصر، وهناك فرضيات تفيد بأن الحريق يمكن أن يكون قد اندلع في إحدى السيارات الكهربائية التي كانت على متنها.

وتبين في وقت لاحق أن السفينة كانت تحمل 3783 سيارة، منها 498 مركبة كهربائية أو هجينة.

وكان رجال الإنقاذ قد علقوا الخميس عمليات مكافحة الحرائق لمنع غرق السفينة.

المصدر: ريا نوفوستي