وسائل إعلام: التشيك تصادر أصول رجل الأعمال الروسي فلاديمير يفتوشينكوف

أعلن التلفزيون التشيكي، أن السلطات التشيكية صادرت أصول رجل الأعمال الروسي فلاديمير يفتوشينكوف، البالغة حوالي 100 مليون كرونة (حوالي 4.6 مليون دولار).

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد تم إدراج يفتوشينكوف في قائمة عقوبات الجمهورية في نهاية يونيو من هذا العام، وقامت إدارة التحليل المالي في البلاد بحظر حسابات شركات رجال الأعمال وصادرت فندق "سافوي ويستيند"، الواقع في كارلوفي فاري.

وقدرت القيمة الإجمالية لممتلكات يفتوشينكوف في كارلوفي فاري بجمهورية التشيك، بأكثر من 500 مليون كرونة (أكثر من 22.8 مليون دولار).

ويعمل الفندق الآن في وضع محدود - فقط أولئك الذين دفعوا مقابل الإقامة قبل نهاية يونيو يتم استضافتهم، ووفقا لإدارة الفندق، هناك خطر أن يفقد الموظفون عملهم.

وفلاديمير يفتوشينكوف هو المؤسس والمساهم الرئيسي في "أ ف ك سيستيمي"، وهي شركة استثمارية قابضة لها أصول في الاتصالات السلكية واللاسلكية، والإلكترونيات، والطاقة الكهربائية، والبيع بالتجزئة، والتمويل، والطب، والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، ويسيطر رجل الأعمال على 49.2% من أسهم "سيستيمي".

المصدر: نوفوستي