صرح مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، بأن الجيش الروسي سيطوق مدينة خاركوف نتيجة سلسلة من الهزائم الكبرى للقيادة الأوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وتوقع الضابط أن "الروس اخترقوا دفاعات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك وليمان، وسيطروا على الطريق الذي سيسمح لهم بالتحرك إما غربا أو شمال غرب لتطويق خاركوف".

ووصف ماكغريغور نظام التحصينات الروسية بأنه عقبة هائلة على عمق عشرات الكيلومترات. وفي رأيه، لن تتمكن القيادة الأوكرانية من التغلب عليها، كما وصف المستشار، الوضع الحالي بالميؤوس منه للقوات الأوكرانية.

وفي 4 يونيو الماضي، شن الجيش الأوكراني هجوما مضادا في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الألمانية.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى فشل محاولات تقدم القوات المسلحة الأوكرانية، وتم إيقاف قوات العدو وإعادتها إلى مواقعها الأصلية.

وقال محلل المخابرات الأمريكية السابق، لاري جونسون، إن المخابرات الروسية تعثر بسرعة وتدمّر الأماكن التي يصلح فيها الأوكرانيون الدبابات، ما يسبب نقصا حادا في المدرعات على الجبهة.

المصدر: نوفوستي