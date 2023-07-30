صرح محلل المخابرات الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن المخابرات الروسية تعثر بسرعة وتدمّر الأماكن التي يصلح فيها الأوكرانيون الدبابات، ما يسبب نقصا حادا في المدرعات على الجبهة.

وقال الضابط في مقابلة مع قناة Dialogue Works على "يوتيوب": "الأوكرانيون لا يستطيعون إصلاح المركبات القتالية في بلادهم، لأن الروس لديهم القدرة على تدمير أماكن التصليح. يعلم الأوكرانيون أن المخابرات الروسية ستكتشف بسرعة مكان وجودهم، وبعد ذلك ستصبح الدبابات هدفا رئيسيا".

كما أشار إلى أن كييف مجبرة على إرسال المعدات التالفة إلى بولندا لصيانتها، الأمر الذي يستغرق الكثير من الوقت ويقوض بشكل كبير القدرة القتالية للقوات الأوكرانية على خط المواجهة.

وفي 4 يونيو الماضي، شن الجيش الأوكراني هجوما مضادا في اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الألمانية.

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى فشل محاولات تقدم القوات المسلحة الأوكرانية، وتم إيقاف قوات العدو وإعادتها إلى مواقعها الأصلية.

المصدر: نوفوستي