أكد النائب الأول لرئيس لجنة مجلس "الدوما" للشؤون الدولية، أليكسي تشيبا، أن تدريب بريطانيا لجنود القوات الخاصة الأوكرانية للاستيلاء على القرم لن يخدم كييف في مآربها.

وقال تشيبا ردا على التقارير التي تفيد بأن الجيش الأوكراني يتم تدريبه في بريطانيا لهذه العملية: "إنه أمر سخيف، بالطبع هذا أمر مستحيل تحقيقه".

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وأضاف: "إنهم يقومون بتدريب متخصصين مختلفين، إنهم أحد المروجين لنزاع اليوم. لقد قامت بريطانيا بدور كبير في إشعال هذا الصراع وإثارته، وتعارض بكل طريقة ممكنة أي نوع من المفاوضات".

وتابع: "من المستحيل ماديا لأوكرانيا اليوم أن تستولي على القرم، لأنها لا تملك احتياطيا حتى للهجوم المضاد. لقد وعدوا بتحرير القرم قبل عام، ونحن نتذكر ذلك جيدا. وشنوا هجوما مضادا، وفشل تماما. على الأغلب هذا تصريح من بعض الهواة".

وذكرت صحيفة "صنداي إكسبريس" في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أن بريطانيا تجهز قوات خاصة من القوات الأوكرانية لغزو شبه جزيرة القرم قبل عيد الميلاد.

المصدر: نوفوستي