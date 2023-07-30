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مينسك تنفي تقارير تزعم بوجود عيوب في المحطة النووية البيلاروسية

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مينسك تنفي تقارير تزعم بوجود عيوب في المحطة النووية البيلاروسية
Globallookpress Rosatom
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نفت وزارة الطاقة البيلاروسية تقارير بعض مواقع الإنترنت التي فسرت الجداول الخاصة بالعمل في المحطة النووية البيلاروسية على أنها عيوب واسعة فيها.

وقالت وزارة الطاقة: "وراء الأرقام العديدة يكمن سير العمل المعتاد. توضح الجداول المهام الأسبوعية اليومية للمقاولين المشاركين في المشروع. ويتم ذلك من أجل المراقبة التفصيلية لتوقيت وجودة العمل".

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وأشارت إلى أن "المشروع ضخم، ويتطلب اهتماما متزايدا بكل مرحلة من مراحل العمل، وكل شيء صغير".

وتابعت: "إذا فشل شخص ما في إكمال المهام خلال الوقت المخصص أو قام بالعمل بجودة غير كافية، يتم إدخال المعلومات في الجداول. وبشكل عام، لا ينطبق هذا على الأعمال الرئيسية، ولكن على الأعمال الثانوية التي لا تؤثر على الوظائف والهياكل والأنظمة الرئيسية للمحطة".

وشددت على أنه "لا يوجد حديث حول وجود عيوب في هذه الحالة".

المصدر: تاس

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