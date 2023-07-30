"طالبان" تصادر الآلات الموسيقية وتلاحق بائعيها

قال مصدر أفغاني مطلع إن عناصر وحدة محلية تابعة لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغانية، قاموا بحرق العديد من الآلات الموسيقية في مقاطعة هرات بغرب أفغانستان.

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وأضاف في حديث لمراسل "نوفوستي": "أعلن ممثلون رسميون لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن بيع واستخدام الآلات الموسيقية، محظور وفقا لتعاليم الدين".

وشدد المصدر على أن السلطات ستقوم بملاحقة كل من يبيع الآلات الموسيقية، وستحملهم المسؤولية القانونية.

في وقت سابق من شهر يوليو، أفادت قناة "أريانا نيوز" التلفزيونية بأن حركة طالبان قامت بتكسير وحرق آلات موسيقية تم جمعها على مدى عدة أشهر في أفغانستان، مشيرة إلى أنها "تتسبب بتخريب المجتمع".

وشددت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن الآلات الموسيقية "تضع الشباب في المسار الخطأ".

وفي وقت سابق، منعت طالبان سماع الموسيقى في السيارات ونقل النساء غير المحجبات، وفي ولاية قندهار تم منع محطات التلفزيون والإذاعة من بث المؤلفات الموسيقية والأصوات النسائية، كما فرضت على الرجال تربية اللحى كشرط للتوظيف في الخدمة المدنية.

المصدر: نوفوستي