عملية سطو بوضح النهار جنوب شرقي إيران (فيديو)

أظهر مقطع فيديو عملية سطو مسلح في وضح النهار، على محل لبيع الهواتف المحمولة في زاهدان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

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وقال رئيس شرطة الأمن في سيستان وبلوشستان، إن الشرطة تدخلت في أعقاب السطو المسلح على محل لبيع الهواتف المحمولة في شارع شهيد بهشتي في زاهدان من قبل 3 مسلحين.

وأكد أن أمن المواطنين خط أحمر للشرطة، وقد تم العثور على بعض الوثائق والأدلة، مشددا على أنه سيتم القبض على هؤلاء المسلحين في أقرب وقت ممكن.

المصدر: RT