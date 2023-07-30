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عملية سطو بوضح النهار جنوب شرقي إيران (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو عملية سطو مسلح في وضح النهار، على محل لبيع الهواتف المحمولة في زاهدان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

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وقال رئيس شرطة الأمن في سيستان وبلوشستان، إن الشرطة تدخلت في أعقاب السطو المسلح على محل لبيع الهواتف المحمولة في شارع شهيد بهشتي في زاهدان من قبل 3 مسلحين.

وأكد أن أمن المواطنين خط أحمر للشرطة، وقد تم العثور على بعض الوثائق والأدلة، مشددا على أنه سيتم القبض على هؤلاء المسلحين في أقرب وقت ممكن.

المصدر: RT

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