"بنك الدم" يدق ناقوس الخطر في ليبيا

ناشدت وزارة الصحة الليبية المنظمات المحلية والدولية العاملة بالقطاع الصحي في البلاد، بضرورة توفير أكياس الدم بصورة عاجلة، وخاصة في أصناف: ثلاثي، والمحلول، و1-CPDA السعة 450 مل.

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ويأتي ذلك نظرا للشكاوى الواردة إليها من بعض المرافق الصحية حول نقص حاد في أكياس الدم.



وأوضحت الوزارة أنها عجزت عن توفير هذه الأصناف من الدم لتأخر إجراءات العطاء العام بالدولة، وتأخر اعتماد الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي حال دون توفر القيمة المالية المخصصة لهذا البند.

RT

المصدر: RT