 
مباشر

"بنك الدم" يدق ناقوس الخطر في ليبيا

أخبار العالم

Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrxe

ناشدت وزارة الصحة الليبية المنظمات المحلية والدولية العاملة بالقطاع الصحي في البلاد، بضرورة توفير أكياس الدم بصورة عاجلة، وخاصة في أصناف: ثلاثي، والمحلول، و1-CPDA السعة 450 مل.

إقرأ المزيد
تنديد ليبي بالتدخل الغربي في شؤون البلاد
تنديد ليبي بالتدخل الغربي في شؤون البلاد

ويأتي ذلك نظرا للشكاوى الواردة إليها من بعض المرافق الصحية حول نقص حاد في أكياس الدم.

وأوضحت الوزارة أنها عجزت عن توفير هذه الأصناف من الدم لتأخر إجراءات العطاء العام بالدولة، وتأخر اعتماد الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي حال دون توفر القيمة المالية المخصصة لهذا البند.

RT

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين أمام القادة الأفارقة: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ومتضامنون نحو عالم متعدد الأقطاب