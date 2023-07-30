قناة تلفزيونية هندية تشيد بعزم روسيا نشر "البجعة البيضاء" ردا على "وقاحة" اليابان

اعتبرت قناة WION التلفزيونية الهندية، أن نشر روسيا قاذفات استراتيجية من طراز Tu-160 في الشرق الأقصى، سيكون بمثابة رد لائق على تزايد عسكرة اليابان.

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في وقت سابق، أفادت صحيفة إزفيستيا، بأن وزارة الدفاع الروسية تدرس مسألة نشر فوج من قاذفات Tu-160 الاستراتيجية في الشرق الأقصى.

وذكرت القناة الهندية أن اليابان أعلنت مؤخرا عن ميزانية دفاعية قياسية ضخمة، وبررت ذلك بمخاوف أمنية إقليمية.

ولاحظت القناة أن الكتاب الأبيض الياباني لعام 2023، يوجه اتهامات لروسيا والصين وكوريا الشمالية. وتشدد طوكيو على ضرورة تعزيز الترسانة الضاربة بصواريخ بعيدة المدى، وهو ما يجعلها تبتعد عن سياستها في الدفاع السلمي عن النفس.

وقالت القناة: "الآن بعد أن بدأت اليابان في بناء قدراتها العسكرية بنشاط، تدرس وزارة الدفاع الروسية خطة لتغطية المحيط الهادئ بقاذفاتها الاستراتيجية الرهيبة من طراز Tu-160".

والقاذفة الروسية المذكورة أعلاه (يطلق عليها لقب البجعة البيضاء)، وهي قاذفة قنابل استراتيجية تفوق سرعتها سرعة الصوت وذات أجنحة متعددة الأوضاع، وتعتبر هذه الطائرة أكبر وأثقل طائرة عسكرية في العالم.

المصدر: نوفوستي