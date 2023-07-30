إصابة 18 شخصا ومصرع 6 آخرين جراء إعصار في جمهورية ماري إل الروسية

أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية ماري إل الروسية إصابة 24 شخصا بجروح جراء سقوط أشجار خلال إعصار جامح، ولقي 6 منهم مصرعهم.

وقالت وزارة الطوارئ إنه "وفقا للمعلومات الأولية، أصيب 24 شخصا، بينهم 6 أطفال، ولقي 6 أشخاص منهم مصرعهم بينهم ثلاثة أطفال".

وصرح رئيس الجمهورية، يوري زايتسيف في وقت سابق، عن 22 ضحية، بينهم 6 قتلى، ثلاثة منهم بالغون وثلاثة أطفال، كانوا يستريحون مع والديهم في خيام بجانب بحيرة.

المصدر: نوفوستي